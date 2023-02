AUFRUF: Deepfake-Pornos können heute alle treffen

In der Vergangenheit waren hauptsächlich Prominente Opfer von Deepfake-Pornos. Ein Bericht des Investigativ-Formats «Vollbild» zeigt nun, dass es heute alle treffen kann. Die gefälschten Sexvideos lassen sich heutzutage mit Apps schon in wenigen Minuten erstellen. Wie die Recherchen zeigen, werden in Foren massenhaft Bilder von deutschen Frauen hochgeladen, welche bereits gedeepfakt wurden.