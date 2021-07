Diebin auf der Flucht - Wurde Yasemin zum Millionen-Raub gezwungen?

Sie flüchtete in einem gemieteten Kastenwagen.

Die 28-Jährige arbeitete für die Geldtransport-Firma Loomis in Bremen – bis sie sich entschied, das Geld in ihren eigenen Taschen zu transportieren.

Das Geld hat sie von ihrem eigenen Arbeitgeber – einer Geldtransportfirma in Bremen – entwendet.

Noch immer rätseln die Ermittler über den aktuellen Aufenthaltsort der mit acht Millionen Euro geflüchteten Yasemin Gündogan. Die Vermutung liegt nahe, dass sie sich ins Ausland abgesetzt hat. Bei ihren Grosseltern, die in der türkischen Provinz Neneli leben, ist die 28-Jährige offenbar nicht untergetaucht. Die beiden haben mit der Zeitung « Hürryet » gesprochen und äussern sich schockiert über das Geschehene. Sie glauben, dass die Mafia oder jemand anderes hinter dem Coup stecken könnte und dass Yasemin zu der Tat gezwungen worden ist.

«Dies entspricht einfach nicht dem Charakter meiner Enkelin», so Mehmet Gündogan. Ihr sei es finanziell gut gegangen, erst letztes Jahr habe sie sich ein Haus gekauft. «Glauben Sie mir, wenn ich wüsste, wo sie ist, würde ich dies der Polizei melden, denn dann wäre sie in Sicherheit», so der besorgte Grossvater. «Ich hoffe, sie wird gefunden, bevor ihr etwas passiert.»