Ersatzgoalie eingewechselt - Wurde YB von ManUtd-Trainer Ralf Rangnick nicht ernst genommen?

Marke Traumtor: Fabian Rieder trifft im Old Trafford herrlich zum Ausgleich. SRF

Darum gehts Ralf Rangnick testete beim 1:1 gegen YB seinen Kader durch.

Hat der Trainer von Manchester United seinen Gegner unterschätzt?

YB-Torschütze Rieder: «Für uns wäre mehr dringelegen.»

Allerspätestens in der 68. Minute und der Einwechslung des 35-jährigen Reservegoalies Tom Heaton und dessen 18 Jahre jüngeren Mitdebütanten Shola Shortire war klar: Für den deutschen Manchester-United-Trainer Ralf Rangnick war das Resultat gegen die Berner Young Boys absolut zweitrangig. Er testete seinen Kader, den er erst vor gut einer Woche übernommen hatte. Die Superstars um Cristiano Ronald, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Harry Maguire oder David De Gea waren allesamt nicht mal im Kader. YB spielte in der Folge überlegen, konnte dies allerdings nicht ausnützen. 1:1 stand es am Ende. Bei Schlusspfiff sollten nicht weniger als sechs Spieler ihr Champions League Debüt beim englischen Topclub gefeiert haben.

Es drängt sich die Frage auf: Hat Rangnick den amtierenden Schweizer Meister schlicht und ergreifend nicht ernst genommen? Oder wollte er gar YB-Trainer David Wagner, den er noch aus Bundesliga-Zeiten kennt, einen Gefallen erweisen? In der Pressekonferenz nach dem Spiel dementiert er die Frage gegenüber 20 Minuten: «Meine Rotationen hatten zweierlei Gründe: Einerseits wollte ich die Stammspieler schonen, andererseits wollte ich diversen Spielern die Möglichkeit auf Spielpraxis bieten.» Dass das Spiel so knapp herausgekommen ist, hätte auch daran gelegen, dass sein Team nach der 1:0-Führung das 2:0 nur knapp verpasst hatte, so Rangnick. Er räumt aber ein: «Mir war bewusst, dass es mit dieser Konstellation gegen ein YB in Vollbesetzung früher oder später schwierig werden würde.»

Für Torschütze Rieder wäre mehr drin gewesen

Wesentlichen Anteil daran, dass YB am Ende überhaupt auf Sieg spielen konnte, hatte Fabian Rieder. Der U21-Internationale erobert in der 42. Minute den Ball, zieht mit dem schwächeren rechten Fuss ab und trifft oben rechts in den Winkel. Ein solches Tor in einem solchen Stadion zu erzielen, sei unglaublich, sagt der Berner nach dem Spiel. «Ich bin noch nicht so lange Profi, umso spezieller ist ein solcher Moment», so Rieder. Für den 19-Jährigen wäre allerdings noch mehr drin gelegen: «Wir konnten vor allem in der zweiten Halbzeit so oft nach vorne ausbrechen, da hätten wir schon noch mehr draus machen können.»

Diese Ansicht teilt auch sein Trainer David Wagner (50). «Als wir uns endlich freischwimmen konnten, hatten wir sehr viele gute Abschlussmöglichkeiten», so der Deutsche. Wagner lobt nach dem Spiel seine Mannschaft für einen beherzten Auftritt und eine alles in allem gute Champions League Kampagne – trotz des letzten Tabellenplatzes. «Am Ende steht aber ein 1:1 im Old Trafford, mehr zu verlangen wäre vermessen.»

Nun ist das Kapital Europa für die Saison 2021/22 für YB beendet. Nachdem die Berner bereits im Oktober im Cup ausgeschieden sind, bleibt dem amtierenden Meister also für die kommende Jahreshälfte nur noch der Alltag in der Super League – mit aktuell neun Punkten Rückstand auf den Leader FC Zürich.