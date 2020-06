vor 20min

Air Prishtina erklärt Buchungschaos

«Wurden am Sonntag informiert, dass wir ab Montag nicht fliegen dürfen»

Mitte Juni wurden zahlreiche Flüge aus der Schweiz nach Kosovo plötzlich gestrichen. Eine Leserin, die ihre Tochter besuchen wollte, musste ihre Reise abblasen. Nun erklärt Air Prishtina, wie es zu dem Chaos kam.

von Steve Last

1 / 7 Eine Leserin hat Mitte Juni einen Flug aus der Schweiz in die kosovarische Hauptstadt Pristina gebucht. Screenshot Facebook Der Flug wurde beim Reiseveranstalter Air Prishtina gebucht. Allerdings hatte Kosovo da schon die Einreisebeschränkungen verlängert. zvg Die Maschinen der Chair-Airline, die die Flüge durchführt, blieben am Boden. Facebook/Air Prishtina

Darum gehts Eine Leserin wollte am 17. Juni aus der Schweiz nach Pristina fliegen.

Der Besuch ihrer Tochter in Kosovo fiel jedoch ins Wasser. Alle Flüge wurden kurzfristig storniert.

So erklärt die Reiseanbieterin Air Prishtina das Chaos.

«Sogar Billig-Airlines sind seriöser», ärgert sich die 48-Jährige über die Stornierung der Flüge nach Kosovo im Gespräch mit 20 Minuten. Sie hatte am Montag, 15. Juni, einen Flug für Mittwoch, 17. Juni, nach Pristina gebucht. Die Maschine blieb aber am Boden wie auch alle anderen, die diesen Monat noch in die kosovarische Hauptstadt fliegen sollten. «Der Airline war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, dass die Sperrfrist für Flüge nach Pristina verlängert wurde», klagt sie.

Tatsächlich hatte die kosovarische Regierung erst am Wochenende davor die Reisebeschränkungen, die am 15. Juni hätten fallen sollen, bis Ende Monat verlängert. Der Flughafen von Pristina informierte am Montag um 0.03 Uhr auf Facebook, dass die geplanten Flüge an dem Tag ausfallen.

Air Prishtina erklärt sich

Reiseveranstalterin Air Prishtina gibt zu, dass die Informationen zur Verlängerung der Einreisebeschränkungen vorhanden waren. Allerdings sei die Meldung der Regierung so kurzfristig und erst noch über das Wochenende eingegangen, dass es «schlichtweg nicht mehr möglich» gewesen sei, rechtzeitig zu reagieren, so Sprecherin Sandra Tolj auf Anfrage von 20 Minuten. «Wir wurden am Sonntag informiert, dass wir ab Montag nicht fliegen dürfen», sagt sie. Die unmöglichen Flüge seien am Montag noch buchbar gewesen, weil es nicht möglich sei, sie alle «per Knopfdruck unbuchbar zu machen», erklärt Tolj. Das Problem sei weiter dadurch verschärft worden, dass auch Air Prishtina von Kurzarbeit betroffen und das Personal nicht nachgekommen sei. Den Unmut der Kunden könne sie aber verstehen.

Die Passagiere der Montagsflüge seien noch Sonntag informiert worden, alle anderen so schnell wie möglich danach, so Tolj weiter. Dabei habe es sich um über 1000 betroffene Personen gehandelt. Ihre Flüge würden kostenlos umgebucht oder die Ticketpreise auf Wunsch zurückerstattet.