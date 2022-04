Ukraine-Krieg : Wurden auch die Bewohner Hostomels zum Ziel von russischen Schlächtern?

Die Bilder der mit Leichen übersäten Strassen von Butscha gingen um die Welt. Nun gibt es Informationen, die darauf deuten, dass auch in einer anderen Stadt geplündert und massakriert wurde.

1 / 7 Hostomel ist nach wochenlangen Kämpfen völlig zerstört. Getty Images Es gibt praktisch kein Haus in der Stadt, das nicht beschädigt oder komplett zerstört ist. Getty Images Nun wurden elf mutmassliche Zivilisten getötet in einer Garage aufgefunden. Getty Images

Darum gehts Nachdem unzählige Zivilisten in Butscha getötet wurden, gibt es Anzeichen, dass in Hostomel das gleiche geschehen ist.

Das nordwestlich von Kiew gelegene Hostomel war seit Beginn des Kriegs schwer umkämpft.

Immer noch werden Hunderte Menschen vermisst.

In einer Garage im Kiewer Vorort Hostomel sind nach ukrainischen Angaben elf Leichen gefunden worden. Die Polizei habe diese am Mittwoch entdeckt, berichtete die ukrainische Internetzeitung «Ukrajinska Prawda» in der Nacht zu Donnerstag und berief sich auf einen Telegram-Eintrag des ehemaligen Innenministers Arsen Awakow. Demnach soll es sich bei den Getöteten um Zivilisten handeln. Sie sollen von russischen Soldaten getötet worden sein. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig prüfen.

Das nordwestlich der Hauptstadt Kiew gelegene Hostomel mit dem nahen Flugplatz war seit Beginn des Kriegs schwer umkämpft. Der Grossteil der ursprünglich 16’000 Einwohner floh. Vor wenigen Tagen haben ukrainische Truppen wieder die Kontrolle in Hostomel, wie auch in den Nachbarorten Butscha und Irpin übernommen.

400 Personen werden immer noch vermisst

Nach den 35 Tagen russischer Besatzung in dem Kiewer Vorort Hostomel werden nach ukrainischen Angaben rund 400 Bewohner vermisst. Das sagte der Chef der lokalen Militärverwaltung, Taras Dumenko, einem lokalen Radiosender, wie die Internetzeitung «Ukrajinska Prawda» in der Nacht zu Mittwoch berichtete. Behörden seien nun dabei, die Keller in dem Ort zu inspizieren.

Es fehle etwa jede Spur von dem Ehemann und dem Sohn einer Ärztin aus dem Ort, die vor zwölf Tagen mitgenommen worden seien. Man könne etwa auch Leichen von Personen nicht finden, von denen man wisse, dass sie getötet worden seien, heisst es weiter. In Hostomel selbst seien nicht so viele Leichen gefunden worden, aber etwas weiter entfernt von dem Ort, sagte Dumenko. Mehrere Bewohner von Hostomel seien auch in Butscha gefunden worden. Aufnahmen von Leichen aus Butscha, dem Nachbarort von Hostomel, hatten am Wochenende international für Entsetzen gesorgt.

