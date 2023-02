Zürich: «Wurden mit Steinen attackiert» – Polizei zieht nach Krawallnacht Bilanz

Laut Angaben der Stadtpolizei Zürich versammelten sich am Samstagabend rund tausend Personen in der Zürcher Innenstadt zu einer unbewilligten Demonstration in Zusammenhang mit der Koch-Räumung. Nachdem sich gegen 18 Uhr mehrere Hundert Personen beim Landesmuseum trafen, formierte sich ein Demonstrationsumzug, der sich in Richtung Zollbrücke in Bewegung setzte. Darunter hatte es auch mehrere Dutzend vermummte Personen. Die Demonstrierenden zündeten diverse Pyros und zogen durch die Zollstrasse – Klingenstrasse – Konradstrasse – Ackerstrasse via Zollstrasse in die Langstrasse und Richtung Kreis 4.