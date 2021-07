San Giuliano Milanese (I) : «Wurden von Mähdrescher überfahren» – zwei Frauen tot in Maisfeld gefunden

Am Freitagabend meldete sich eine Frau beim italienischen Notruf und sagte, sie und ihre Freundin seien von einem Mähdrescher überfahren worden. Erst am nächsten Tag fand man die beiden Frauen: Sie lagen tot in einem Maisfeld.