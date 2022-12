Aufruf : Wurdest du schon mal von Trickbetrügern reingelegt? 

Diebstahl gehört laut der Schweizerischen Kriminalprävention SKP zu den häufigsten Delikten in der Schweiz. Von Geld über Smartphones bis hin zu Velos, Haustieren und ganzen Reisekoffern werde alles Erdenkliche gestohlen.



So verschieden die Beute, so unterschiedlich ist auch das Vorgehen: Von «spontanen» Gelegenheitsdieben bis hin zu «gehörlosen» Bettlern, die keine sind. Bist auch du schon beklaut oder von Trickdieben reingelegt worden? Dann erzähl es uns im Formular.