Aufruf

Wurdest du in der Schweiz aufgrund deiner Hautfarbe diskriminiert?

Zehntausende Menschen demonstrieren weltweit gegen den noch immer vorherrschenden gesellschaftlichen Rassismus. Hast auch du bereits entsprechende Erfahrungen machen müssen und willst du uns davon erzählen?

Der Tod des US-Amerikaners George Floyd zeigt: Die Probleme des systemischen Rassismus bleiben in den USA nach wie vor ungelöst. Doch nicht nur in den USA, auch in der Schweiz ist gesellschaftlicher Rassismus verbreitet, sagt eine Teilnehmerin der Demonstration in Zürich. «Es ist auch ein Problem, das wir hier in der Schweiz haben.»