Die Loverboys machen Mädchen und junge Frauen systematisch von sich abhängig und isolieren sie zunehmend von Freunden und Familie, um sie so besser zu kontrollieren.

Die Opfer von Loverboys sind 12 bis 18 Jahre alt. Meist läuft die Annäherung von Loverboys über Chatrooms in den sozialen Medien.

Du hast dich in einen Mann verliebt, der dich umworben und dir alles gegeben hat, was du dir gewünscht hast? Doch dann stellte sich heraus, dass er dir die grosse Liebe nur vorgegaukelt und dein Vertrauen missbraucht hat. Wurdest du Opfer eines Loverboys, der dich Schritt für Schritt in die Prostitution geführt oder dich dazu gedrängt hat, Sexfilme zu machen? Hat er vielleicht von dir verlangt, Straftaten zu begehen?