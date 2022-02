Aufruf – Wurdest du schon einmal verfolgt oder gestalkt?

«Neulich war ich alleine wandern. Mach ich so schnell nicht wieder», schreibt Nadine Brügger auf Twitter. Die Journalistin schildert, wie sie auf einer Wanderung von einem fremden Mann im Auto verfolgt wurde. Der Mann sei ihr am frühen Abend langsam hinterhergefahren, habe mehrmals auf sie gewartet und sie angesprochen. «Aus Angst und Verzweiflung bin ich den ganzen verschneiten Weg zurück ins Dorf gerannt», so Brügger.