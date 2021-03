Der Rassismus gegen Menschen asiatischer Herkunft flammt vielerorts auf: Nach einer Serie tödlicher Attacken in Massagesalons in und nahe der US-Stadt Atlanta wurde ein 21-Jähriger des Mordes in acht Fällen angeklagt – obwohl laut Tatmotiv seine Sexsucht und keine rassistischen Motive im Vordergrund standen, waren sechs der Opfer asiatischer Herkunft. Unter dem Hashtag #stopasianhate äussern sich derzeit zahlreiche User und Prominente in den sozialen Medien über den Rassismus gegenüber Asiaten und Pazifikinsulanern.