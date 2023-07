Traumdebüt: Messi-Wahnsinn rührt Beckham zu Tränen

Traumfreistoss zum Sieg beim Debüt. Lionel Messi ist offiziell in Miami angekommen. Twitter

Darum gehts Miami ist komplett im Messi-Fieber.

In der Nacht auf Samstag gab Lionel Messi sein Debüt für Inter Miami.

Mit einem Freistoss in der Nachspielzeit schoss er den neuen Arbeitgeber zum Sieg.

NBA-Superstar Lebron James, Tennis-Superstar Serena Williams, Ex-Teamkollege Sergio Aguero, Kim Kardashian sowie Victoria und David Beckham – das Debüt von Weltfussballer Lionel Messi bei Inter Miami sorgte in der Nacht auf Samstag für einen Promiauftritt im Stadion. Und der Argentinier enttäuschte nicht: Mit einem Traumfreistoss schoss Messi seinen neuen Arbeitgeber in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Sieg gegen den mexikanischen Club Cruz Azul im nordamerikanischen Leagues Cup. Clubmiteigentümer David Beckham stand mit Tränen in den Augen am Seitenrand. Ausnahmezustand im mit 21’000 Fans ausverkauften Stadion.

«Was ich gesehen habe, war das Tor», sagte der 36 Jahre alte Argentinier in einem ersten Interview noch auf dem Feld während der Feierlichkeiten nach dem Spiel. «Ich wusste, dass ich treffen musste.» Er lässt es einfach klingen. Es sah auch einfach aus. Es war eine Situation wie geschaffen für den Weltfussballer: ein Freistoss in der Nachspielzeit aus zentraler Position kurz hinter der Strafraumgrenze. Messi streichelte den Ball mit seinem linken Zauberfuss in den linken Winkel. Der Rest war Ekstase und Feuerwerk.

Messi-Mania in den USA nach – und schon vor dem Spiel. Dabei nahm Messi zunächst auf der Bank Platz, unmittelbar neben den prominenten Fans. Lächelnd umarmte er lange Basketballer James, der auf seinen Kanälen kommentierte: «Willkommen Bruder. Immer schön, Grossartigkeit zu sehen und in ihrer Nähe zu sein.»

1 / 5 Was für ein Debüt für Weltfussballer Lionel Messi bei Inter Miami. Getty Images via AFP Nach seinem Siegestreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit jubelte er gemeinsam mit seiner Familie. Getty Images Auch der frühere Tennis-Superstar Serena Williams sowie Kim Kardashian waren auf der Tribüne. REUTERS

Messi bastelt an seinem ganz persönlichen All-Star-Team

Messi wirkte gelöst, winkte immer wieder ins Publikum, in der Halbzeit machte er sich ein paar Minuten warm. In der 54. Spielminute dann kam der Weltmeister frenetisch bejubelt ins Spiel – zusammen mit dem ebenfalls kürzlich verpflichteten spanischen Ex-Weltmeister Sergio Busquets. «Grossartige Dinge werden passieren. Ich fühle den gleichen Wunsch, den ich schon immer als Wettkämpfer verspürt habe, und möchte gewinnen und Miami helfen, zu wachsen», hatte der 36 Jahre alte Messi in der Vorwoche bei seiner Vorstellung gesagt.

Übrigens soll Busquets nicht der letzte Zugang aus dem Messi-Freundeskreis bleiben. Ex-Barca-Kollege und früherer Europameister sowie Champions-League-Sieger Jordi Alba hat bereits unterschrieben, Gerüchte gibt es um den aktuell vereinslosen Sergio Ramos und für den uruguayischen Stürmer Luis Suárez soll sich Miami gar bereits in Verhandlungen befinden, mit dessen aktuellem Club Gremio. Wie sich der Beckham Club in Florida all diese Superstars leisten kann und will, ist angesichts der in den USA geltenden Lohnobergrenzen unklar. Klar ist aber: Inter Miami wird auch in den kommenden Wochen weiter in den Fokus der Sportwelt rücken.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.