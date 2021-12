BAG-Krisenmanager Patrick Mathys – «Wusste manchmal nicht, ob es Montag, Mittwoch oder Wochenende ist»

Seine fast wöchentlichen Auftritte an den Corona-Medienkonferenzen am Dienstagnachmittag machten BAG-Krisenmanager Patrick Mathys (51) zu einem bekannten Gesicht.

«Bin zu einem Fastfood-Konsumenten geworden»

An diesem Montagmorgen «springt» Patrick Mathys vom Homeoffice für unser Gespräch ins BAG-Gebäude in Liebefeld BE. Über seinen Maskenrand schauen wache Augen. Bis auf die Stimme der Dame am Empfang, die Anrufende mit einem freundlichen Berner Dialekt grüsst, ist es still – fast alle Angestellten sind seit der dringlichen Empfehlung des Bundesrats ins Homeoffice zurückgekehrt. Mathys ist seit halb sechs Uhr morgens auf den Beinen. «Um halb sechs Uhr aufzustehen und eine Videokonferenz vorzubereiten, ist schon manchmal schwierig, wenn man auch über das Wochenende gearbeitet hat.» In den letzten 1,5 Jahren habe er phasenweise das Zeitgefühl verloren. «An manchen Tagen wusste ich nicht, ob es Montag, Mittwoch oder Wochenende ist.»