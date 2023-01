Österreich: Wut-Beizer erklärt, warum er keine «Veganer, Ökos und Araber» reinlässt

Stefan Lercher, Wirt der Pizzeria Peppino im österreichischen Millstatt am See, möchte sein Restaurant radikal umkrempeln.

Ein österreichischer Gastronom kündigte auf Insta an, künftig keine Touristen mehr zu bewirten, zudem seien «Veganer, Hippies und Ökos» nicht mehr willkommen. Dafür wird nun Stefan Lercher, Betreiber des Ristorante Pizzeria Peppino in Millstatt in Kärnten mit Lob, aber auch Kritik überhäuft.