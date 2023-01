Österreichischer Wirt möchte keine Touristen mehr bedienen

Der Wirt der Pizzeria Peppino im österreichischen Millstatt am See möchte sein Restaurant radikal umkrempeln.

Über diesen Wirt spricht ganz Österreich: Stefan Lercher startet mit seinem Restaurant Peppino in der Ortschaft Millstatt am See aufsehenerregend ins neue Jahr. Das Lokal soll zunächst vom 16. bis am 19. Januar geschlossen werden. Danach will der Wirt nur noch Einheimische und Stammgäste bewirten, wie die «Kleine Zeitung» berichtet. Oder wie es der Wirt selbst in den sozialen Medien ausdrückt: «Veganer, Hippies, Ökos und Araber ausgeschlossen.» Die Tischanzahl des Lokals werde auch deswegen auf acht Tische verkleinert.