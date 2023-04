Joshua Kimmich: Jubel sorgt für grosse Wut

Nach dem Erfolg wollten mehrere Freiburger Joshua Kimmich an den Kragen. Grund dafür war sein Jubel.

Am Samstagnachmittag siegte der FC Bayern München mit 1:0 gegen den SC Freiburg. Damit glückte die Revanche für die Pleite im DFB-Pokal unter der Woche. Nach dem Erfolg jubelte Joshua Kimmich in Richtung der gegnerischen Fans. Das sorgte für eine wilde Rudelbildung und viel Kritik.

Mittelfeldspieler Nicolas Höfler kritisierte den Bayern-Star zum Beispiel heftig. «Er soll sich über die drei Punkte freuen und nicht die gegnerischen Fans provozieren», so der Freiburg-Spieler. «Es ist nicht so schön», zeigte auch SCF-Coach Christian Streich im Sky-Interview auf Nachfrage wenig Verständnis.

Er ordnete den Tumult aber auch sachlich ein: «Offensichtlich war er unter einem enormen psychischen Druck.» Sky-Experte Dietmar Hamann meinte: «Ich will nicht, dass die Spiele so enden. Das ist unnötig.» Der Frust über das Pokal-Aus gebe ihm nicht das Recht, die Freiburger Fans zu provozieren.

Yann Sommer verteidigt Joshua Kimmich

Einen Tag später sorgte die Szene immer noch für Gesprächsstoff. So verteidigten die früheren Fussball-Nationalspieler Stefan Effenberg und Mario Basler Kimmich vehement. «Das ist ja pillepalle», sagte Effenberg als Experte in der Sport1-Sendung «Doppelpass»: «Wenn das als Unsportlichkeit hingestellt wird, habe ich ein Problem damit. Wenn er diese Emotionen nicht mehr hat, sollte er aufhören, Fussball zu spielen.» Ähnlich sah es Basler: «Ich finde es nicht verwerflich, was er gemacht hat. Und unsportlich finde ich es schon gar nicht.»