Streikdrohung: «Wut und Frust sind gross» – Droht der Schweiz eine Streikwelle?

Vom 12. bis 14. November 1918 stand das Land praktisch still. Über 250’000 Menschen gingen auf die Strasse. Sie forderten mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Der erste Weltkrieg hatte soeben Europa verwüstet und mit der Spanischen Grippe grassierte eine Pandemie, die tausende Opfer forderte. Die Arbeitnehmenden in den Fabriken forderten politische Veränderungen und eine Vertretung ihres Standes in der Politik, was Kräften wie den Sozialisten, Kommunisten und Sozialdemokraten zum Aufstieg verhalf, die sich seither als Vertreter der Arbeiterklasse verstehen. Neben alledem spielte auch damals die Teuerung eine Rolle. So hatte der Bundesrat kurz vor dem Streik eine Erhöhung des Milchpreises beschlossen. Der Landesstreik gilt als wichtigster Meilenstein der Schweizer Sozialpolitik im 20. Jahrhundert. tiefgreifende soziale Reformen des Staates hin zum modernen Sozialstaat erlebten ihren Durchbruch.