Horw: Wut wegen illegaler Entsorgung

Darum gehts: Eine Bürgerin aus Horw beschwerte sich auf Facebook über die illegale Abfallentsorgung neben einem öffentlichen Abfallkübel.

Andere haben sich auch darüber beschwert, dass es in Horw häufig vorkommt, dass Abfälle unsachgemäss entsorgt werden.

Nach Ansicht des Werkdienst-Leiters ist das nicht nur in Horw ein Problem, sondern in der ganzen Schweiz.

In Horw LU gibt es ein Abfallproblem. Einige Leute entsorgen ihren Müll illegal und lassen ihn sogar neben öffentlichen Abfallbehältern liegen. Einer Bürgerin wurde es kürzlich zu viel. Sie fotografierte einen Fall von illegaler Abfallentsorgung und stellte das Bild auf Facebook. «Geht gar nicht», schreibt sie dazu.

Das Foto entstand nach Angaben der Frau zwischen Krienserstrasse und Bachstrasse. In den Kommentaren stimmen ihr die Userinnen und User zu. «Aber Hallo, wir sind nicht im Wilden Westen, da darf schon richtige Entsorgung erwartet werden», schreibt eine Userin. Eine andere merkt an, sie sehe das immer wieder früh am Morgen: «Und wir bezahlen das alle mit», sagt sie. Das Problem besteht aber nicht nur im Raum Krienserstrasse/Bachstrasse. «Ich habe einen Hund und gehe mehrmals am Tag mit ihm spazieren. Ich beobachte oft frühmorgens eine Frau, die ihren Müll illegal in der Nähe des Brändiwegs ablagert», sagt eine Anwohnerin zu 20 Minuten.

Illegale Abfallentsorgung sei in der ganzen Schweiz ein Problem

Auch vor der Migros fand sie schon illegal entsorgten Abfall. «Wenn ich diese illegalen und respektlosen Handlungen gegenüber der Gemeinschaft beobachte, werde ich sehr wütend. Wir sind alle wütend», sagt die Anwohnerin. Eine Kontaktaufnahme mit den Wild-Entsorgern sei ohne Erfolg geblieben.

«Illegale Entsorgung ist nicht nur bei uns ein Thema, sondern in der ganzen Schweiz», sagt Werkdienstleiter Marcel Küng zu 20 Minuten. Illegale Entsorgung komme in Horw nicht häufig vor. Was aber laut Küng oft passiert: Dass Hauskehricht im öffentlichen Abfallkübel entsorgt wird. Deshalb gibt es immer wieder Stichprobem, um Personen auf die Schliche zu kommen, die sich falsch verhalten.

Unsachgemässe Entsorgung ist teuer

Küng weist darauf hin, dass die Kooperation der Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig ist, um diejenigen aufzuspüren, die ihren Abfall illegal entsorgen: «Damit wir etwas unternehmen können, muss sich die meldende Person jedoch als Zeuge zur Verfügung stellen.»

Der Werkdienst schätzt, dass durch die unsachgemässe Abfallentsorgung, inklusive illegal entsorgtes Material in den öffentlichen Abfallkübeln, Mehrkosten zwischen 3000 und 4000 Franken pro Jahr entstehen können. Bei Feststellung werden Bürgerinnen und Bürger, die ihren Abfall illegal entsorgen, mit einer Busse von 160 Franken bestraft. Bei grösseren illegalen Abfallentsorgungen hingegen, so Küng, werde in der Regel eine Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet.

Die Luzerner Polizei empfiehlt auf Anfrage von 20 Minuten, dass Personen sich umgehend telefonisch bei der Polizei melden, wenn sie eine solche Übertretung feststellen.