Zu viel Druck und zu Wenig Wertschätzung: Lehrabbrüche häufen sich

Nach nur drei Monaten brach Jannik (18) seine Lehre als Landschaftsgärtner ab. Von der Schule sei so viel Druck gekommen, dass er einfach eine beliebige Lehrstelle angenommen hätte.

Noch nie zuvor haben so viele Jugendliche ihre Lehre abgebrochen: 22,4 Prozent aller Lehrlinge, die ihre Ausbildungen 2017 begannen, haben im Verlauf der Lehre ihre Verträge aufgelöst – das sind so viele wie nie zuvor. Vier Lehrabbrecherinnen und Lehrabbrecher berichten, weshalb sie Ihre Ausbildung nicht abgeschlossen haben, und was sich für ein besseres Arbeitsklima im Lehrbetrieb ändern sollte.