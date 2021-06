Facetime, so nennt Apple seine Videocall-Funktion, komplett überarbeitet. Die Audioqualität wird deutlich besser dank sogenanntem spatial audio. Dank dem 3D-Klang soll es sich für alle im Call so anhören, als ob sie im gleichen Raum sitzen. Auch können nun Facetime-Links an Kontakte verschickt werden. Das Tolle dabei: Auf diese Art kann man auch mit Freunden und Bekannten facetimen, die kein iPhone haben. Sie können via Browser an dem Call teilnehmen. Praktisch in Zeiten von Covid-19-Lockdown. Alle Calls sind bei Apple Ende-zu-Ende verschlüsselt.