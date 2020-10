Mit Rollschuhen an den Füssen und einem Drink in der Hand im Kreis fahren – die Rollschuh-Disco im X-tra in Zürich ist legendär. Doch damit ist bald Schluss. Ende 2022 muss das Konzert- und Clublokal nach rund 25 Jahren aus den Räumlichkeiten an der Limmatstrasse ausziehen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.