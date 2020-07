Mageres 0:0 gegen Sion

Xamax bleibt am Tabellenende kleben

Obwohl das Spiel im Abstiegskampf eminent wichtig gewesen wäre: Die Neuenburger lassen Emotionen und Durchschlagskraft gegen die Walliser beinahe gänzlich vermissen.

Sion agierte aktiver

Nur in der 76. Minute dürfte bei Henchoz noch einmal etwas mehr Hoffnung aufgekommen sein: Sion-Spieler Zock kassierte die gelb-rote Karte und musste vom Platz. Doch auch danach, in Überzahl, fehlte bei Xamax die nötige Zielstrebigkeit. So dürfte es für den Tabellenletzten in den fünf verbleibenden Runden ganz schwierig werden, den Klassenerhalt noch zu schaffen.