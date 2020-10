Spiel gegen Aarau verschoben : Xamax-Spieler hat Corona, das ganze Team muss in Quarantäne

Weil ein Fussballer aus der 1. Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet wude, verhängte der Neuenburger Kantonsarzt eine Quarantäne für die ganze Mannschaft. Das hat Auswirkungen.

Nun ist also ein weiteres Schweizer Fussballteam in Quarantäne. Nach Basel, Sion und Winterthur hat es auch Xamax erwischt. Die Neuenburger meldeten am Samstag einen positiv getesteten Spieler, worauf der Kantonsarzt die ganze 1. Mannschaft bis zum 28. Oktober in Quarantäne schickte. Die Partie gegen Aarau (Samstag, 18.30 Uhr) muss verschoben werden. Welcher Spieler mit Covid-19 infiziert wurde, ist noch nicht bekannt.