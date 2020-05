Raphaël Nuzzolo

Xamax-Stürmer will Abbruch der Saison und Ligaaufstockung

Der Routinier ist der erste Super-League-Spieler, der sich öffentlich gegen Geisterspiele einsetzt. Und bringt gleich noch Verbesserungsvorschläge.

Während in der Bundesliga schon wieder gespielt wird, steht der Entscheid über Saisonabbruch oder Geisterspiele in der Schweiz noch immer aus. Nun meldet sich aber erstmals ein Super-League-Spieler öffentlich zu Wort und bezieht Stellung. «Ich sehe keinen Sinn, noch weiterzuspielen», plädiert Raphaël Nuzzolo für einen Abbruch.

Der Xamax-Routinier, der in der höchsten Liga schon 380 Partien absolviert hat, sagt in einem Liveinterview mit SRF auf Instagram: «Die TV-Einnahmen sind in der Schweiz nicht so hoch wie beispielsweise in Deutschland.» Nur oder vor allem deshalb weiterzuspielen, lohne sich hierzulande demnach nicht.