Xanax-Dealer hatte Rezepte vom tablettensüchtigen Psychiater

Das auf Benzodiazepinen basierende Xanax ist rezeptpflichtig. An die Rezepte kam der Mann zusammen mit seiner Freundin beim gleichen Psychiater.

Ein Solothurner, Mitte 20, wird bestraft, weil er mit dem Beruhigungsmittel Xanax , opiathaltigem Hustensirup Makatussin und mit Ritalin dealte. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft sprach einen Strafbefehl gegen ihn aus und verdonnerte ihn unter anderem wegen Verstössen gegen die Betäubungs- und Heilmittelgesetze zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 120 Franken und zu einer Busse von 2500 Franken. Der Mann und seine damalige Freundin hatten Rezepte bei einem inzwischen verurteilten Baselbieter Psychiater bezogen und damit um die 1500 Xanax-Tabletten in Apotheken in mehreren Kantonen beschafft.

Der Fall des Psychiaters hatte im November 2021 für Aufsehen gesorgt. Über ihn gelangten Hunderte von Xanax-Pillen und Fläschchen von Codein-Hustensaft auf den Schwarzmarkt – daneben war der Arzt selber abhängig von den Tabletten. Der nun bestrafte Solothurner und seine Ex gehörten zum Kreis der Personen, die von dem Psychiater ohne Untersuchung Rezepte für die suchtgefährlichen Medikamente erhielten.

Schwarzmarkt und toxische Beziehung

Gemäss Strafbefehl konsumierten die beiden nicht nur selber, sondern verkauften die Betäubungsmittel an verschiedenen Orten in der Schweiz auf dem Schwarzmarkt. Laut dem Dokument schlugen sie aus den Drogengeschäften erheblichen Profit: Während die Xanax-Pillen für bis zu 20 Franken pro Stück unter dem Tisch gehandelt wurden, ging der Hustensaft für bis zu 85 Franken pro Fläschchen an ihre Kunden.