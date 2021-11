Strafgericht BL – Xanax- und Codein-Rezepte an Dealer herausgegeben – Psychiater verurteilt

20min/Steve Last

Das Strafgericht Baselland verurteilte am Mittwoch einen Psychiater zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse.

Über einen Baselbieter Psychiater sollen knapp 1800 Tabletten des Beruhigungsmittels Xanax sowie 54 Fläschchen codeinhaltigen Hustensafts an Dealer gelangt sein. Die Staatsanwaltschaft warf dem heute 71-Jährigen vor, den zwei jungen Erwachsenen über Monate Dutzende Rezepte ausgestellt zu haben, ohne sie je zu untersuchen. Die Pseudo-Patienten hätten die Medikamente in Apotheken bezogen und zumindest zum Teil auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend in Umlauf gebracht. Gegen den Mediziner wurde unter anderem wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und falschem ärztlichen Zeugnis Anklage erhoben.