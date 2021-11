Nun ist es offiziell : Xavi wird neuer Trainer des FC Barcelona

Die langen Verhandlungen sind abgeschlossen: Das Club-Idol Xavi Hernández wird am Montag als neuer Barça-Trainer vorgestellt.

Übernimmt in Barcelona: Xavi Hernández.

Die Barça-Fans können aufatmen: Das Club-Idol Xavi Hernández wird neuer Trainer des FC Barcelona. Das teilte der FC Barcelona in der Nacht zu Samstag offiziell mit. Zuvor hatte es lange Verhandlungen und auch widersprüchliche Angaben zu einer angeblich schon erzielten und dann wieder dementierten Einigung gegeben.

Xavi sei für die laufende Spielsaison und die beiden anschliessenden verpflichtet worden, stand in einer auf der Internetseite des FC Barcelona veröffentlichten Erklärung. Er werde im Laufe des Wochenendes in Barcelona eintreffen und am Montag offiziell vorgestellt werden. Weitere Details enthielt die Mitteilung nicht.