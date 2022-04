Xavier Naidoo entschuldigt sich überraschend für Skandal-Aussagen

In den letzten zwei Jahren zweifelte der Sänger öffentlich an der Existenz des Coronavirus.

In einem dreiminütigen Video bittet der deutsche Sänger um Verzeihung. «Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue», so der Musiker.

In einem dreiminütigen Youtube-Video mit dem Titel «One Love», welches der Musiker am Dienstagabend auf seinem Kanal sowie auf Instagram veröffentlichte, entschuldigt sich der 50-Jährige überraschend für seine Aussagen aus der Vergangenheit. Der Auslöser für den Sinneswandel: der Ukraine-Krieg.

«Ich befand mich auf Irrwegen»

Die «brutale Invasion» in der Ukraine habe ihn aufgerüttelt, zumal seine Frau aus der Ukraine stamme und der Sänger in den vergangenen Wochen einige Familienmitglieder aus dem Land holen musste. Das Leid, das durch die russische Invasion verursacht wird, habe ihm die Augen geöffnet. «Ich musste mich kritischen Fragen zu Äusserungen von mir in der Vergangenheit stellen. Das war ein Grund für mich, mich zu hinterfragen», so der 50-Jährige im Video.