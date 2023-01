Xenia Tchoumi und Kevin Lütolf über ihren Social-Media-Erfolg

Social-Media-Stars : Xenia Tchoumi und Kevin Lütolf – so kommt man in die Top-Influencer-Liga

1 / 6 20 Minuten traf Kevin Lütolf und Xenia Tchoumi im November 2022 am Moët & Chandon-Event in Zürich und hat mit ihnen über ihren Erfolg und künftige Projekte geplaudert. 20min/Taddeo Cerletti Nicht nur dort standen die beiden schon gemeinsam vor der Kamera: Auch auf Social Media geben sie immer mal wieder ein glamouröses Paar ab. 20min/Taddeo Cerletti Xenia, die einen Abschluss in Betriebswirtschaft in London gemacht hat und sechs verschiedene Sprachen spricht, weiss, wie man sich als Unternehmerin positionieren muss. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Xenia Tchoumi (35) und Kevin Lütolf (25) haben vieles gemeinsam: Millionen von Followerinnen und Followern in den sozialen Medien und eine Menge Erfolg.

Was im Influencer-Geschäft besonders wichtig ist, haben sie gegenüber 20 Minuten verraten.

Eine Social-Media-Strategin verrät ausserdem, warum die Anzahl der Followerinnen und Followern allein nicht massgebend ist.

Sie befinden sich auf dem Olymp der Schweizer Influencer-Szene : Xenia Tchoumi und Kevin Lütolf. Beide ziehen lukrative Aufträge mit Luxusmarken an Land und stützen sich nebst ihrem Geschäft mit Social Media auch auf andere profitable Standbeine. «Bei mir dreht sich alles ums Geschäft», sagt Xenia gegenüber 20 Minuten.

Die 35-Jährige, die einen Abschluss in Betriebswirtschaft in London gemacht hat und sechs verschiedene Sprachen spricht, weiss mittlerweile genau, wie man sich als Unternehmerin positionieren muss. 2020 erschien ihr Buch «Empower yourself». Aktuell bietet sie auch persönliche Geschäfts- und Lebensberatungen an – für schlappe 1750 Franken im Monat. Zudem liess sich die Vize-Miss Schweiz aus dem Jahr 2006 bereits für die Fashionbibel «Vogue» ablichten und posiert regelmässig mit den edelsten Markenkleidern- und Accessoires von Chanel bis Louis Vuitton.

Auch Kevin Lütolf ist ein Profi in der Modeindustrie. Vor 15 Jahren startete er seine Karriere als Model und arbeitete schon mit grossen Unternehmen wie Nespresso und Bulgari zusammen. «Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt», so Lütolf. Er sieht seine Zukunft in Los Angeles, wo er letztes Jahr zum ersten Mal am Set eines Actionfilms war. «Dafür nahm ich auch Kampf- und Schauspielunterricht», so der 25-Jährige.

Xenia: «Nein sagen ist wichtig»

Viele, die Influencer oder Influencerin werden wollen, träumen davon, so dick im Geschäft zu sein wie die beiden. Sich dabei aber treu zu bleiben und nach den eigenen Werten zu handeln, ist das A und O. Darüber sind sich die Tessinerin und Lütolf, die sich gerne auch mal gemeinsam vor der Kamera zeigen, einig. «Du musst deine Integrität wahren und lernen, auch einmal Nein zu sagen», so Xenia.

Es sei natürlich verlockend, alles, was Geld einbringt, sofort anzunehmen. «Gerade am Anfang ist es hart, gute Angebote auszuschlagen, die aber eigentlich nicht zu deiner Marke passen.» Aber mit der Zeit wirst du an die Marken herankommen, die du liebst.» Dies bestätigt auch Kevin. «Es ist wichtig, dass du deine persönlichen Ziele kennst und nicht einfach jeden Deal annimmst.» Auch der tägliche Kontakt und der Austausch mit der Community sei essenziell für den Erfolg.

«Qualität vor Quantität» bei Followerinnen und Followern

Um es in die Luxussparte von globalen Marken zu schaffen, muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wie Tamara Glück González, Influencer-Strategin bei Kingfluencers, erklärt. «Durch die Teilnahme an namhaften Events wie der Fashionweek, Filmpremieren und anderen öffentlichen Anlässen können sich Creators ein internationales Netzwerk aufbauen, was für die Brands spannend ist.» Wichtige Faktoren in diesem Segment seien zudem Kontinuität sowie Qualität der Inhalte und die Feed-Ästhetik.

Das grosse Geld komme aber nicht allein mit der Anzahl der Fans. Die Agentur achte bei der Festlegung der Gagen besonders auf den Anteil an Schweizer Followerinnen und Followern und weniger auf die Anzahl. «Qualität vor Quantität. Jemand mit grosser Followeranzahl, aber kaum Schweiz-Reichweite, erhält nicht automatisch eine höhere Gage», so Glück González .

Ob Xenia und Kevin die beworbenen Kleider, Schmuckstücke und Accessoires der Luxuslabels behalten dürfen, hängt laut Glück jeweils von Marke und Art der Zusammenarbeit ab. «Es gibt Brands, bei denen die Kleider zurückgeschickt werden müssen.» Gerade im Luxussegment sei es zudem unüblich, mit Rabattcodes zu werben. Ware werde online grundsätzlich nie reduziert, um deren Exklusivität und Begehrlichkeit zu wahren.

Folgst du Kevin und Xenia auf Instagram? Ja – beiden. Nur Xenia. Nur Kevin. Keinem von beiden.