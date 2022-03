Xenia Tchoumi wird wegen russischer Herkunft auf Instagram angefeindet

Es sei nicht korrekt, so viele unschuldige Menschen in diese politische Situation zu drängen.

Die Mode-Influencerin Xenia Tchoumi kam als Fünfjährige aus Russland in die Schweiz und wuchs in Lugano TI auf. Nun wird sie im Netz für ihre Wurzeln fies angegriffen. Grund dafür ist der aktuelle Krieg in der Ukraine, für den Russland verantwortlich gemacht wird. «Du brüstest dich damit, eine Schweiz-Russin zu sein. Steh endlich auf und rede über die Ukraine! Du bist Fake», schrieb ihr eine Person aus ihrer zwei Millionen grossen Instagram-Community. Eine Reaktion auf ihren Aufruf: «Lasst uns reden».

Egal sind ihr die Anfeindungen allerdings nicht. Bereits vor einigen Tagen sprach sie die Thematik in einer Instagram-Story an: «Ich habe russische Wurzeln. Aber wisst ihr was? Meine Grossmutter ist Ukrainerin», stellt sie klar. Weiter führt sie aus: «Ich sehe gerade so viel Hass, Spannung und Diskriminierung untereinander.»