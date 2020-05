Xenias Karriere

Xenia Tchoumi (früher noch: Tchoumitcheva) hat in Lugano Betriebswirtschaft studiert und ihre berufliche Karriere bei einer Privatbank in London gestartet. Sie ist aktuell als Influencerin, Autorin und Beraterin tätig. 2006 wurde sie Zweite bei der Miss-Schweiz-Wahl. Xenia lebt mit ihrem Freund, den sie aus der Öffentlichkeit fernhält, in London.