Xenomorph: So räumt der Trojaner dein Bankkonto leer

Xenomorph: So heisst in den «Alien»-Filmen die angsteinflössende Spezies, die vom Schweizer Künstler H.R. Giger entworfen wurde – und nun auch eine gefährliche Schadsoftware für Android-Handys. Der Name ist Programm. So warnen Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforscher eindrücklich davor. Denn weltweit sind mehr als 400 Banking-Apps und Kryptodienste gefährdet.