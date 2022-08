Premier League : Xhaka bleibt mit Arsenal siegreich und Leader – Haaland stellt Rekord auf

Nati-Captain Granit Xhaka gewinnt mit Arsenal auch das fünfte Saisonspiel in der Premier League und steht weiter makellos als Leader da. Manchester City lässt Aufsteiger Nottingham Forest keine Chance.

Die Londoner haben alle ihre bisherigen fünf Saisonspiele in der Premier League gewonnen.

Damit stehen die Londoner weiterhin an der Tabellenspitze.

Granit Xhaka gewinnt mit Arsenal auch das fünfte Spiel in der Premier League.

Arsenal – Aston Villa 2:1

Fünf Spiele, fünf Siege, Tabellenführer: Besser hätte die Saison für Arsenal in der Premier League nicht beginnen können. Beim 2:1 gegen Aston Villa trafen Neuzugang Gabreil Jesus (30.) und sein brasilianischer Landsmann Gabriel Martinelli (77.) Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Douglas Luiz, ein weiterer Brasilianer, erzielt. Der Schweizer Nati-Captain spielte für die Londoner durch.

Manchester City – Nottingham Forest 6:0

Haaland benötigte gegen den überforderten Premier-League-Rückkehrer nur fünf Ballkontakte für seine ersten beiden Treffer (12./23. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte der 22-Jährige per Kopf auf 3:0 (38.). «Oh, Haaland trifft weiter. Das ist eine Überraschung», twitterte der frühere Dortmunder Teamkollege Mats Hummels mit etwas Ironie. Gegen Crystal Palace (4:2) hatte Haaland am Samstag 19 Minuten für seinen ersten Hattrick auf der Insel benötigt. Nach seinem zweiten Dreierpack wurde er mit stehenden Ovationen nach 69 Minuten ausgewechselt. Julián Álvarez (65./87.) und João Cancelo (50.) erhöhten im zweiten Durchgang für die Cityzens.

Liverpool – Newcastle 2:1

Der Schweizer Nati-Verteidiger Fabian Schär kam beim 1:2 in Liverpool für Newcastle nicht zum Einsatz. Die Magpies hatten ab der 38. Minute durch einen Treffer des Schweden Alexander Isak 1:0 geführt. Aber Roberto Firmino glich in der 61. Minute aus und Fabio Carvalho schoss die Reds in der 98. (!) Minute noch zum vielumjubelten Sieg. Dank dieses Erfolgs hievte sich Liverpool zwischenzeitlich auf den 5. Tabellenrang.