Xhaka brilliert – ein Schweizer Goalie trifft selber, ein anderer kassiert 5 Tore

Granit Xhaka: Der Nati-Captain zeigte am Samstag seine Gala-Form. Beim 4:2-Sieg über Leicester City war der 29-Jährige an zwei Toren direkt beteiligt. Einen Treffer bereitete er vor, einen anderen machte er selber. Xhaka glänzte in einer offensiveren Rolle. In den sozialen Medien wurde der Mittelfeldspieler gefeiert. Er meinte nach dem Spiel: «Es ist immer gut, wenn man ein Tor schiesst, und es ist immer gut, wenn man der Mannschaft helfen kann.»

Seny Dieng: In der Schweiz ist Seny Dieng, ein ehemaliger GC-Junior, eine unbekanntere Nummer. Bei QPR in der Championship, also der zweiten englischen Liga, ist der Zürcher jedoch Stammkeeper. Normalerweise verhindert der National-Keeper des Senegals die Tore. Am Samstag erzielte er eins. In der Nachspielzeit köpfelte der 27-Jährige den Ball ins Netz – zum vielumjubelten 2:2-Endstand gegen Sunderland.