Notbremse nach 24 Minuten : Xhaka fliegt im Cup-Duell gegen Liverpool mit Rot vom Platz

Bitterer Abend für Granit Xhaka im Ligacup gegen Liverpool. Der Nati-Captain muss nach einer Notbremse schon früh unter die Dusche.

Nach 24 Minuten ist das Halbfinal-Hinspiel im Ligacup zwischen Liverpool und Arsenal für Granit Xhaka auch schon wieder vorbei. Der Nati-Captain fliegt nach einer Notbremse gegen Jota mit Rot vom Platz. Es ist bereits der zweite Platzverweis für Xhaka in der laufenden Saison, der nach seiner Corona-Erkrankung erst auf dieses Spiel in den Arsenal-Kader zurückgekehrt war. Aktuell läuft das Spiel noch.

Besonders bitter: Damit fehlt Xhaka seinem Club auch am Wochenende im Nordlondon-Derby gegen Tottenham. Das, weil in England zwar nicht die Gelben, dafür aber die Roten Karten in die Premier League übernommen werden. Mit Thomas Partey und Mohamed Elneny fehlen Arsneal bereits zwei zentrale Mittelfeldspieler, die zurzeit beide am Afrika Cup weilen.