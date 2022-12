WM 2022: Fragen zu Granit Xhaka bringen Remo Freuler auf die Palme

«Ich war bis etwa fünf Uhr wach und konnte nur ein bisschen schlafen», sagte Torschütze und Nati-Spieler Remo Freuler am Samstagmorgen nach dem 3:2-Erfolg gegen Serbien. «Es ist sehr speziell und ich bin stolz. Nicht jedem gelingt ein Tor an der WM», sagt ein gut gelaunter Freuler zu seinem ersten Tor an einer Weltmeisterschaft. Er sei auch sehr glücklich, dass am Freitagabend viele Personen aus seinem Umfeld auf der Tribüne in Doha sassen, als er mit seinen Teamkollegen die Achtelfinal-Qualifikation eintütete. Doch dann kippt die Stimmung plötzlich.



Denn: Natürlich sind am Samstagmorgen auch die Themen rund um Nati-Captain Granit Xhaka abgehandelt worden. Was sagt Freuler zum Griff in den Schritt? Hat Xhaka mit dem Jashari-Trikot gezielt die Serben provoziert nach Spielschluss? «Ich kümmere mich nicht um die Politik, ich bin hier, um Fragen zum Sportlichen zu beantworten», so Freuler. Damit geben sich aber nicht alle Journalisten zufrieden.