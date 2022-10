Tennis: «Xhaka ist der Grösste aller Zeiten» – Murray witzelt über Federer

1 / 5 Andy Murray siegt bei seinem Basel-Comeback in drei Sätzen. Marc Schumacher/freshfocus Andy Murray spielt erstmals seit 2005 wieder an den Swiss Indoors. Marc Schumacher/freshfocus Seinem Kumpel Roger Federer schrieb Murray bei der Ankunft in Basel eine Nachricht. AFP

Darum gehts Andy Murray spielt erstmals seit 17 Jahren wieder an den Swiss Indoors.

In einem Interview erzählt der schottische Tennis-Star von einer SMS an Roger Federer.

Der bekennende Arsenal-Fan neckte den Maestro mit einer Aussage zu Granit Xhaka.

«Die Fans hier lieben Tennis», schwärmte Andy Murray am Dienstag nach seinem Dreisatz-Sieg zum Auftakt in die Swiss Indoors und ergänzt lachend: «Ein volles Stadion um 15.00 Uhr unter der Woche erlebt man nicht oft. Vielleicht müssten einige der Fans eigentlich bei der Arbeit sein». Bei seinem Basel-Comeback nach 17-jähriger Absenz tat sich Andy Murray gegen den Russen Roman Safiullin (ATP 93) schwerer als viele vermuteten. Der 35-jährige Altstar verlor den ersten Satz im Tie-Break, kämpfte sich aber zurück und gewann am Ende mit 6:7, 6:3 und 6:4.

Vor der Auftaktpartie gegen den Russen plauderte Andy Murray in einem Interview mit CH Media aus dem Nähkästchen und erzählte davon, was ihn mit der Schweiz verbindet. Geradezu ins Schwärmen kommt der glühende Arsenal-Fan, als er von Granit Xhaka erzählt. «Ich weiss natürlich, dass Granit von hier ist. Er ist Captain und spielt eine sehr gute Saison. Letzten Sonntag hat er schon wieder ein wunderbares Tor erzielt», so der dreifache Grand-Slam-Champion. Die Bewunderung für den Nati-Captain geht bei Murray so weit, dass er sogar seinen Kumpel und bekennenden FCB-Fan Roger Federer mit einer SMS neckte.

Freche SMS an Federer

«Gleich als ich in Basel angekommen bin, habe ich Roger Federer eine Nachricht mit folgendem Inhalt geschrieben: «Hey Roger, ich bin gerade in der Stadt eines der grössten Athleten aller Zeiten gelandet: Granit Xhaka», berichtet der für seinen trockenen Humor bekannte Schotte.

Neben Granit Xhaka und dem Tennis-Turnier in Basel kennt Murray auch das Berner Oberland ein wenig. «Einer meiner besten Freunde, Dani Vallverdu, der Stan Wawrinka coachte, heiratete in Gstaad. Dort war ich dabei. Ein wunderschöner Ort», verrät der Tennis-Star, der zudem 2017 mit dem Maestro in Zürich den «Match for Africa» für Federers Stiftung bestritt.