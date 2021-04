Arsenal – Slavia Prag 1:1

In London stand mit Granit Xhaka ein Schweizer auf dem Feld. Der Nati-Captain spielte einen unauffälligen Part beim 1:1 gegen Slavia Prag. Arsenal hatte die deutlich grösseren Chancen im Spiel, verpasste es jedoch einen Treffer zu erzielen. In der 86. Spielminute war es aber so weit. Nach einem Konter jubelte Nicolas Pepe – jedoch nicht für lange. In der Nachspielzeit kassierten die Gunners noch den Ausgleich.

Ajax Amsterdam – AS Rom 1:2

Ajax Amsterdam zeigte gegen die AS Rom eine gute Partie. Der YB-Bezwinger ging durch einen herrlichen Treffer von Klaasen in Führung. Anschliessend verpassten es die Niederländer die Führung auszubauen. Captain-Tadic verschoss gar einen Elfmeter. Durch einen Fehler ihres jungen Torhüters kam es noch bitterer für die Niederländer – Rom konnte das Spiel ausgleichen. Ajax drückte auf den nächsten Treffer, doch wie aus dem Nichts schossen die Römer sogar noch den zweiten Treffer.

Dinamo Zagreb – Villareal 0:1

Granda – Manchester United 0:2

Ex-Sieger Manchester United hat gute Chancen, in der Europa League in das Halbfinale einzuziehen. Der englische Fussball-Rekordmeister gewann das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Granada am Donnerstag 2:0 (1:0). Marcus Rashford schloss in der 31. Minute einen Konter nach perfekter Ballannahme zum Führungstor ab, Bruno Fernandes (90.) erhöhte kurz vor Schluss per Foulelfmeter.