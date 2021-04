Europa-League-Halbfinal : Xhakas Arsenal immerhin mit Auswärtstor – ManUtd siegt hoch

In den Hinspielen der Europa-League-Halbfinals gewinnen jeweils die Heimteams: Villarreal besiegt Arsenal 2:1, Manchester United schiesst die AS Roma 6:2 ab

Pepe trifft per Penalty zum 1:2 für Arsenal.

Die Red Devils schiessen die AS Roma gleich 6:2 ab.

Arsenal mit Granit Xhaka verliert das Hinspiel im Europa-League-Halbfinal in Villarreal 1:2.

Villarreal legte gegen Arsenal einen Traumstart hin: Manu Trigueros brachte die Mannschaft von Trainer Unai Emery bereits in der 5. Minute in Führung, Raul Albiol legte nach (29.).

United kann Finalteilnahme planen

Manchester United kann derweil nach einem Kantersieg für den Final der Europa League planen. United drehte gestern einen Halbzeit-Rückstand und gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom noch 6:2. Im Old Trafford ging ManUnited durch Bruno Fernandes (9. Minute) zwar in Führung, doch zur Halbzeit lag das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer zurück.