Premier League : Xhakas Arsenal kassiert gegen ManUtd die erste Liga-Pleite in dieser Saison

Manchester United – Arsenal 3:1

In der 35. Minute traf dafür der United-Debütant: Neuzugang Antony (für 100 Millionen Franken von Ajax Amsterdam gekommen) brachte die Hausherren in Front. Doch in der 60. Minute traf Saka zum Ausgleich, an der Entstehung des Treffers beteiligt war auch Nati-Captain Granit Xhaka. Die Freude währte jedoch nur kurz: Marcus Rashford vollendete sechs Minuten später einen Konter eiskalt. In der 75. Minute wiederholte Rashford das Kunststück. Dieses 3:1 war die Entscheidung. Für Arsenal war es im sechsten Liga-Saisonspiel die erste Niederlage. United hingegen kommt immer besser in Fahrt, nachdem die Red Devils mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet waren.