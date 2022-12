Fakten zum WM-Tag : Xherdan Shaqiri auf einem Level mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo 

Serbien – Schweiz 2:3

Kartenflut: Beim Spiel wurden 11 Gelbe Karten verteilt (Serbien 7, Schweiz 4), so viele waren es in einem WM-Spiel letztmals beim Finale 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden (12 in 120 Minuten).

Kamerun – Brasilien 1:0

Ghana – Uruguay 0:2

Südkorea – Portugal 2:1

Pleite nach Führung: Portugal hat erstmals ein WM-Spiel verloren, in dem es das 1-0 geschossen hat (15S 3U vor dem heutigen Tag), während Südkorea zum ersten Mal seit 2006 gegen Togo ein WM-Spiel gewonnen hat, in dem sie 0-1 in Rückstand lagen (dazwischen in 10 solchen Spielen sieglos).