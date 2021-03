Der Nati-Star ist in Augst BL aufgewachsen, Rheinfelden liegt nur wenige Kilometer davon entfernt. Dort will sich der 28-Jährige nach seiner Profikarriere offenbar zur Ruhe setzen.

Dieses Haus hat Xherdan Shaqiri in Rheinfelden gekauft. Und will es nun dem Erdboden gleich machen.

Setzt sich Xherdan Shaqiri in Rheinfelden zur Ruhe? Der Nati-Star, der aktuell bei Liverpool spielt und einst beim FC Basel gross wurde, hat ein Haus im Villenviertel des Fricktaler Städtchens gekauft. Dieses will der Fussballer aber abreissen und durch einen Neubau ersetzen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Das Baugesuch wurde von der Stadt Rheinfelden online publiziert.

Demnach plant Shaqiri auf der 1001-Quadratmeter-Parzelle am Kapuzinerberg einen Neubau mit Pool, Garage und Einliegerwohnung. Der Pool ist mit 5 auf 11 Metern nicht aussergewöhnlich gross. Wie aus dem Baugesuch hervorgeht, wird Shaqiris Domizil über eine stattliche Garage verfügen. Auf 8 mal 14 Metern wird er seinen Fuhrpark unterbringen können. Zuletzt sah man den Fussballer in einem Lamborghini Urus, einem Luxus-SUV, herumkurven.

Zurück zu den Wurzeln

Wann Shaqiri sein Haus in Rheinfelden beziehen will, ist nicht klar. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2023. Es gibt Gerüchte, dass Lazio Rom an ihm interessiert ist. Allerdings: Mit 29 Jahren beginnt für Shaqiri nun auch die Spätphase seiner Profi-Karriere und er macht sich offenbar Gedanken über die Zeit danach. Diese treibt ihn zurück zu den Wurzeln, wie es scheint. Shaqiri wuchs in der Baselbieter Gemeinde Augst auf und kaufte als junger Profi beim FC Basel sich und seiner Familie Wohnungen in Kaiseraugst, der Nachbargemeinde von Rheinfelden.