Uefa muss entscheiden

Auch Shaqiri selbst hofft wohl, dass er auflaufen darf. Schliesslich hat er schon lange Zeit nicht mehr das Schweizer Trikot getragen. Rund 490 Tage ist sein letzter Nationalmannschaftseinsatz her. Und nicht nur aus diesem Grund: Shaqiri feiert am Samstag auch seinen 29. Geburtstag. Und was wäre ein schöneres Geschenk, als nach positivem Corona-Test ein Comeback gegen Spanien feiern zu dürfen? Wohl nichts. Insbesondere nachdem der 28-Jährige am Donnerstag bereits andere gute Nachrichten erhielt. So plant sein Club, der FC Liverpool, in der Champions-League-Kampagne mit Shaqiri. Sein Name steht auf der 24er-Kaderliste für die Königsklasse.