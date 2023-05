Xherdan Shaqiri erhält bei Chicago Fire neuen Coach

Bis Ende des letzten Jahres war Nils Nielsen noch Trainer des Schweizer Frauen-Nationalteams. Nun hat der 51-Jährige eine neue Aufgabe übernommen. So wird Nielsen bei den Frauen von Manchester City «Director of Football». In dieser Funktion wird er für die Entwicklung und Rekrutierung von Spielerinnen zuständig sein. Nielsen führte die Schweizer Nati an die EM 2022 und an die WM 2023. (nih)