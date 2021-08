Wechsel nach Frankreich - Xherdan Shaqiri soll bei Olympique Lyon 350’000 Euro monatlich einstreichen

Shaqiri traf an der EM zum Ausgleich im Spiel gegen Spanien. SRF

Darum gehts Der Schweizer Nati-Star soll vor einem Wechsel nach Frankreich stehen.

Gemäss der «L’Équipe» wird Xherdan Shaqiri zu Olympique Lyon wechseln.

Damit folgt der 29-Jährige Lionel Messi, der seit dieser Woche bei PSG spielt.

Der Transfer nach Frankreich konkretisiert sich. Xherdan Shaqiri ist sich nach Medienberichten mit Olympique Lyon einig, jetzt müssen sich nur noch die beiden Clubs einigen. Dies berichtet «L’Équipe». Shaqiri soll monatlich 350’000 Euro verdienen. Mit diesem Lohn würde der 29-Jährige zum bestbezahlten Spieler des Clubs avancieren. Noch am Donnerstag, so heisst es, sollen die letzten Details zwischen Liverpool und Lyon geklärt werden.

Damit dürfte nicht nur Superstar Lionel Messi in die Ligue 1, sondern auch der Schweizer Nati-Star in der kommenden Saison in Frankreich spielen. Gerüchte um den Transfer gab es bereits in den letzten Tagen. So liess bereits am späten Montagabend die französische Sportzeitung «L'Équipe» die kleine Bombe platzen und schrieb vom Interesse des französischen Top-Clubs. Jetzt soll der Wechsel also im Trockenen sein.

Der Transfer von Shaqiri macht durchaus Sinn. Für beide Seiten. Der siebenfache französische Meister muss seine Offensive nach dem Abgang von Memphis Depay verstärken, der zum FC Barcelona wechselte und am Sonntag im Testspiel gegen Juventus mit einer überzeugenden Leistung die Zeit nach Superstar Lionel Messi bei den Katalanen einläutete. Und für Shaqiri könnte nun eine Zeit kommen, in der er mehr Spielzeit als zuletzt bei Liverpool erhält. Für den 29-Jährigen ist die Ligue 1 ach der Bundesliga (Bayern München), der Serie A (Inter Mailand) und der Premier League (Stoke City, Liverpool) die vierte grosse Liga, in der er anheuert.

Was ist mit Zakaria und Seferovic?

Wechseln noch mehr Nati-Stars in diesem Sommer? So gibt es auch um Denis Zakaria viele Gerüchte. Der Gladbach-Star soll auf der Liste von Atlanta Bergamo stehen. Atalanta will unter anderem die Serie der A-Konkurrenten Napoli und AS Roma überflügeln, die sich ebenfalls mit Zakaria beschäftigen sollen. Bei Atalanta würde der 24-Jährige, der laut transfermarkt.ch einen Marktwert von rund 32 Millionen Franken hat, auf Nati-Kollege Remo Freuler treffen. Gemäss der «Bild» soll zudem Tottenham an Zakaria interessiert sein. Ebenso soll die AS Roma über einen Transfer von Nati-Stürmer Haris Seferovic nachdenken.