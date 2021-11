Später Frankfurt-Jubel – Xherdan Shaqiri glänzt bei Lyon-Sieg als Spielmacher

In der Europa League und Conference League standen am Donnerstagabend zahlreiche Schweizer im Einsatz. Bei Lyon wusste Nati-Star Xherdan Shaqiri zu überzeugen.

1 / 3 Xherdan Shaqiri und Lyon gewinnen zu Hause gegen Sparta Prag mit 3:0. imago images/PanoramiC Der Nati-Star zeigt auf der Spielmacher-Position eine starke Partie. imago images/PanoramiC Frankfurt schlägt Olympiakos mit 2:1. imago images/Jan Huebner

Darum gehts Olympique Lyon gewinnt in der Europa League gegen Sparta Prag mit 3:0.

Xherdan Shaqiri spielt durch und zeigt einen überzeugenden Auftritt.

Frankfurt und Djibril Sow schlagen Olympiakos knapp mit 2:1

Olympique Lyon – Sparta Prag

Zuletzt musste sich Xherdan Shaqiri in Lyon viel Kritik gefallen lassen. In der Europa League gegen Sparta Prag stellt ihn Trainer Peter Bosz endlich einmal als 10er auf – und der Nati-Star liefert ab. Schon nach sieben Minuten taucht er ein erstes Mal alleine vor dem tschechischen Tor auf. Sein Schuss zischt aber knapp über die Querlatte. Shaqiri blüht auf der Spielmacher-Position so richtig auf, schickt nach einer halben Stunde Islam Slimani mit einem Traumpass in die Tiefe, doch der Algerier vergibt.

Nach einer Stunde macht es Islam Slimani dann besser und bringt Lyon mit einem Doppelpack innert drei Minuten mit 2:0 in Front. In der Schlussphase drücken die Gäste aus Prag nochmals aufs Gaspedal, Lyon bringt das Ergebnis aber über die Zeit. Karl Toko Ekambi sorgt in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt. Xherdan Shaqiri spielt die gesamten 90 Minuten durch und hätte sich beinahe noch selber als Torschütze feiern lassen können. Der 30-Jährige scheiterte aber aus kurzer Distanz am Sparta-Goalie. Lyon steht nun schon fast sicher als Gruppensieger fest.

Olympiakos Piräus – Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt und Djibril Sow machen schon nach vier Spielen den Einzug in den Achtelfinal der Europa League klar. Gegen Olympiakos geht der Bundesliga-Club zwar in der zwölfte Minute in Rückstand, schlägt aber prompt durch Daichi Kamada zurück (17.) In der Nachspielzeit beschert Joker Hauge Frankfurt schliesslich den Last-Minute-Sieg. Djibril Sow wurde kurz zuvor ausgewechselt.

KRC Genk – West Ham United

Bastien Toma sitzt beim 2:2 gegen West Ham 90 Minuten lang auf der Genk-Bank. Von dort sieht er, wie seine Teamkollegen dem Premier-League-Club einen Punkt abluchsen. Trotzdem bleiben die Londoner souveräner Tabellenführer.

Royal Antwerpen – Fenerbahce Istanbul

AS Roma – Bodö/Glimt

Union Berlin – Feyenoord Rotterdam

Tottenham Hotspur – Vitesse Arnheim