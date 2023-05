Xherdan Shaqiri ist mit Chicago Fire eine Runde weiter

Dank zwei Toren von Rodrygo gewinnt Real Madrid den spanischen Pokal. Das Endspiel gegen Underdog Osasuna fand am Samstagabend im Cartuja-Stadion in Sevilla statt. Rodrygo brachte die Königlichen schon in der zweiten Minute in Front, ehe Torro in der 58. ausgleichen konnte. In der 70. Minute schnürte der Real-Brasilianer dann seinen Doppelpack und machte damit den Titelgewinn für das weisse Ballett perfekt. Nächsten Dienstag gilts für Real dann in der Champions League im Halbfinal-Hinspiel ernst gegen Manchester City. (flo)