Derby gegen Xhaka? - Xherdan Shaqiri schwärmt von Lazio und bestätigt Wechselwunsch

1 / 5 Spielte eine starke EM und steht nun auf dem Wunschzettel von Lazio: Xherdan Shaqiri. Claudio Thoma/freshfocus Shaqiri hat die Verantwortlichen von Liverpool um eine Freigabe diesen Sommer gebeten. Claudio Thoma/freshfocus Liverpool werde Shaqiri keine Steine in den Weg legen und Angebote von Clubs prüfen. Er selbst möchte wieder zurück in die Serie A und schwärmt von Lazio Rom. freshfocus

Darum gehts Lazio Rom hat den Schweizer Nati-Star Xherdan Shaqiri auf dem Zettel.

Nun meldet sich der Liverpool-Spieler zu Wort und schwärmt vom Club aus Rom.

Bei einem Wechsel könnte es nächste Saison in der Serie A zum Derby gegen Nati-Kollege Granit Xhaka kommen.

Läuft Nati-Star Xherdan Shaqiri bald im Stadio Olimpico in Rom auf? Wenn es nach ihm geht, dann schon. So hat er nämlich bei den Verantwortlichen von Liverpool um eine Freigabe gebeten. Diese hätten seine Anfrage akzeptiert und würden ihm keine Steine in den Weg legen. Gegenüber der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport» sagte der dreifache EM-Torschütze: «Ich habe Liverpool gesagt, dass ich ready für eine neue Challenge bin. Sie haben meine Entscheidung akzeptiert und werden allfällige Angebote von Clubs prüfen.»

Weiter meinte Shaqiri, dass er gerne wieder nach Italien in die Serie A zurückkehren würde. Er spielte nämlich vor seinem Premier League-Abenteuer schon einmal in Italien. Und zwar beim aktuellen Meister Inter Mailand. Angesprochen auf das Lazio-Interesse sagte er: «Igli Tare (Sportdirektor, d. Red.) macht bei Lazio seit Jahren einen tollen Job. Sollte es wahr sein, dass er grossen Respekt vor mir hat, würde ich mich geehrt fühlen. Ich verfolge Lazio seit langer Zeit, das ist ein Top-Club.»

Fussstapfen von Stephan Lichtsteiner?

Sollte der 29-jährige Nati-Star, der bei Liverpool in den vergangenen Jahren nicht oft zum Zug kam, tatsächlich zu Lazio wechseln, könnte es zu einem Schweizer Duell in einem der grössten Derbys Europas kommen. Nati-Captain Granit Xhaka ist nämlich Wunschspieler von José Mourinho, der neuer Trainer bei Lazios Stadtrivale AS Roma ist. Bei einem Wechsel der beiden Nati-Spieler wäre es also möglich, dass wir nächste Saison das Römer-Derby mit zwei Schweizern sehen würden.

Ausserdem könnte Shaqiri in die Fussstapfen von Stephan Lichtsteiner treten. Der Ex-Nati-Spieler startete seine Serie A-Karriere nämlich bei Lazio, bevor er dann zu Juventus Turin weiterzog. Und auch unser Nati-Coach Vladimir Petkovic war jahrelang bei Lazio als Trainer an der Seitenlinie. Die erfolgreiche Schweizer Vergangenheit beim Römer-Club wäre also ein gutes Omen für Shaqiri.