MLS: Xherdan Shaqiri trifft für Chicago Fire

Während sich seine Nati-Kollegen bereits am Wochenende im Tessin besammelten, war Xherdan Shaqiri am Samstag noch in der MLS im Einsatz. Dabei konnte der Chicago-Star Selbstvertrauen tanken, in dem er gegen Colombus sein erstes Saisontor in der Liga erzielte. In der 88. Minute verwandelte Shaqiri eine scharfe Hereingabe technisch sehenswert per Direktabnahme zum zwischenzeitlichen 1:1.